Kuidas jätkavad Eesti tippsõudjad hooaega? Killing: esimene MK-etapp kõige paremini välja ei tulnud

Varasemalt neljapaadi eessõudjaks olnud Kaspar Taimsoo oli Belgradis stardis kahepaadil koos Sten-Erik Andersoniga. 21 paatkonna seas saadi lõpuks kirja 15. koht ehk C-finaalis oldi kolmandad.

Kahepaatide C-finaali tulemused: 1. Valgevene 6.48,990, 2. Holland 6.52,310, 3. Eesti I 6.53,440, 4. Serbia 6.54,010, 5. Moldova 7.01,430, 6. Eesti II 7.01,460.

Teises Eesti kahepaadis istusid Joosep Laos ja Jüri-Mikk Udam.

Kahepaatide A-finaali tulemused: 1. Leedu 6.08,290, 2. Suurbritannia 6.09,080, 3. Saksamaa 6.10,700, 4. Holland 6.11,260, 5. Rumeenia 6.11,340, 6. Norra 6.16,330.

“Vahesõidus oli Kasparil ja Stenil stardist välja tulemine rabe ja aeglane. Sinna läks kaduma koht poolfinaalis. Imet neilt ei lootnud, kuid see on tegelikult töötav kooslus,“ rääkis Killing.

Taimsoo ise tunnistas, et potentsiaali oli samuti rohkemaks. “Viimase kolme nädalaga tegime suure arenguhüppe. Stabiilsust on juure vaja. Potentsiaali on rohkemaks. Vaikselt hakkab asi paika loksuma. Kokkuvõttes olime mõlemad pettunud, et poolfinaalist välja jäime,“ sõnas praegune kahepaadi eessõudja. “Tegelikult on hea meel, et saan kahepaati sõita. See on olnud väga hea vaheldus ja Sten on ka hästi hakkama saanud.“

Sten-Erik Anderson(vasakul) ja Kaspar Taimsoo said Belgradi MK-etapil 15. koha. Foto: Fred Killing

Taimsoo sõnul on arengut küll näha, kuid suure tõenäosusega ei ole nad kahepaadil võimelised sel hooajal medalikonkurentsi sekkuma. Seetõttu ei osanud ta lisada, kas antud kahesega sõidetakse koos hooaja lõpuni.

Uuest nädalast harjutavad meie tippsõudjad taas kodumaal. Nädala jagu treenitakse individuaalselt ning laupäeval ootavad Harkus ees Eesti sprindi meistrivõistlused. Seejärel istutakse maha ning arutatakse paatkondade koosseisud taas üle, kuna Killingu sõnul kokkuvõttes asjad Belgradis siiski kõige paremini välja ei tulnud.

Järgmine kord ollakse võistlustules 29. juunist kuni 1. juulini Leedus, kui Trakais on kavas jõuproov Merevaigust Aer. Seal katsutakse jõudu kohalike tippudega. Enne seda jäetakse vahele hooaja teine MK-etapp Linzis (22.-24. juunini).

Seejärel ollakse stardis hooaja viimasel ehk kolmandal MK-etapil, mis peetakse 13.-15. juulini Luzernis. Seejärel ootab ees juba augustis peetav EM ja septembris toimuv MM.

“Nüüd peame natuke mõtlema ning tuleb meestega rääkida, kuidas nad ise end tundsid,“ rääkis Killing Belgradist tagasiteed alustades ja järgmistele võistlustele ette vaadates. “Arutamist on ikka. Kivisse ei ole midagi raiutud. Kokkuvõttes praegu asjad kõige paremini välja ei tulnud. Järgmise treeningtsükli eel on vaja kõik uuesti üle vaadata. Kui on selge, et asjad ei toimi, siis on meil on olemas eelmistest aastatest töötavad variandid, mida saame vajadusel tiitlivõistlustel kasutada.“

Eesti sõudjate tänavuse hooaja edasine kalender:



29. juuni – 1. juuli Merevaigust Aer Trakais

13.-15. juuli III MK-etapp Luzern

2.-5. august Euroopa meistrivõistlused Glasgow

9.-16. september maailmameistrivõistlused Plovdiv