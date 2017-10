Kui kaua jaksab 38aastane neljapaadi raudmees Endrekson tipptasemel jätkata?

Taas MM-ilt pronksi teeninud Eesti paarisaerulise neljapaadi vanima liikme Tõnu Endreksoni sõnul pole medaliemotsioon kuidagi tuhmunud ning motivatsioon vähenenud.

„Võtan ühe hooaja korraga. Nelja-aastase olümpiatsükli kaupa ei mõtle,“ ütles Endrekson ja kinnitas, et on vee peal ka järgmisel aastal. „Praeguse seisuga järgmisel aastal jätkan. Mulle pakub võistlemine endiselt palju, saan adrenaliinilaksu kätte.“

Endrekson on olnud osaline kõigis neljapaadi varasemas neljas MM-pronksiga lõppenud sõidus – 2005, 2006, 2015, 2017. Seekordne poodiumikoht tuli teisiti ja oli magus. „Meie neljapaadi puhul on see harukordne, et tagantpoolt ette tõuseme. Tavaliselt oleme mingi positsiooni välja võidelnud ja oleme suutnud seda hoida,“ rääkis Endrekson, kelle auhinnakapis on nüüd 11 tiitlivõistluse medalit.

Teisel distantsiveerandil lõi vastulaine veidi meie meeste rütmi sassi ja tõmbest kadus õige jõud. Teised kippusid eest kaduma ja Eesti leidis end viiendalt kohalt. Umbes 1250 meetri peal palus eessõudja Kaspar Taimsoo tema selja taga istuval Endreksonil tõmmetesse õige erksus tagasi panna, sest päris lõpule enam lootma jääda ei saanud. Endrekson tegigi seda ja kamandas teisigi pikale spurdile.

Lõpujoonel lahutas Eestit hõbeda saanud Suurbritanniast vaid 29 sajandikku. Veidi pikema distantsi puhul võinuks eestlased nemadki alla neelata. „Need on oleksid,“ tõrjus Endrekson spordimehelikult oletusi. „See on igal juhul võidetud pronks. Nukrast seisust välja tulemine tekitas hea tunde.“