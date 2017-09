Kolmandas erinevas koosseisus Eesti neljapaat jätkas uskumatuna tunduvat seeriat

Eesti paarisaeruline neljapaat koosseisus Kaur Kuslap, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo jõudis Floridas peetaval MM-il finaali. Nii on Eesti neljapaat jõudnud aasta kõige tähtsamal jõuproovil kuue parema sekka juba kuuendat aastat järjest.

Kui aastatel 2005 ja 2006 oli Eesti sõudmise “pühaks lehmaks“ neljapaat, millega toodi järjest ära kaks MM-pronksi, siis aastatel 2007 kuni 2011 oli Eesti esipaadiks ikka mõni kahepaat (2007. ja 2008. Tõnu Endrekson ja Jüri Jaanson ning 2009. - 2011. Allar Raja ja Kaspar Taimsoo). Sinna perioodi jäi olümpiahõbe ning kaks MM-pronksi.

2012. aasta Londoni olümpiaks pandi taas kokku võimalikult tugev neljapaat ja seda joont on hoitud nüüd tänase päevani, kuigi koosseisus on toimunud ikka muudatusi. Aasta kõige tähtsamaks jõuprooviks on nüüdseks kokku pandud kolm erinevat koosseisu.

Aastate jooksul on pööritatud neljapaadis kuute erinevat meest: Kuslap, Raja, Endrekson, Taimsoo ning Andrei Jämsä ja Sten-Erik Anderson.

2012. aasta Londoni olümpial saavutasid Jämsä, Raja, Endrekson ja Taimsoo 4. koha.

2013. aasta Chungju MM-il said Kuslap, Raja, Anderson ja Taimsoo 5. koha.

2014. aasta Amsterdami MM-il said Kuslap, Raja, Anderson ja Taimsoo 5. koha.

2015. aasta Aiguebelette'i MM-il said Jämsä, Raja, Endrekson ja Taimsoo 3. koha.

2016. aasta Rio olümpial said Jämsä, Raja, Endrekson ja Taimsoo 3. koha.

2017. aasta Sarasota MM-il on koosseis Kuslap, Raja, Endrekson ja Taimsoo jõudnud finaali ehk 6 parema sekka.

Nende aastate jooksul on sarnaselt Eesti neljapaadile jõudnud kõigil kuuel korral finaali veel ainult Suurbritannia. Britid on selle aja jooksul samuti võitnud kaks medalit: hõbemedali 2014. aasta MM-ilt ning pronksmedali 2013. aasta MM-ilt.

Kuni seekordse MM-ini oli alati finaalis olnud ka Saksamaa, kuid Floridas nende teekond katkes. Seejuures on Saksamaa nelik olnud viiel viimasel tiitlivõistlusel alati medalil: kuldmedal võideti nii Rio kui ka Londoni olümpial ning 2015. aasta MM-il. 2013. aasta MM-il saadi hõbe ning 2014. aastal pronksmedal.