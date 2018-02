Killing teenetemärgist: eriti meeldiv, et üllatus tuli just sel õigel aastal

Sõudetreener Matti Killing pälvib tänavu Valgetähe III klassi teenetemärgi. Killingu sõnul teeb autasu erilisemaks tõsiasi, et Eesti riigil täitub tänavu ka ümmargune juubel.

“No päris lakke ei hüpanud, kuid ikkagi väga meeldiv tunnustus. Eks see näitab, et elus on midagi kasulikku korda saadetud. Olen üritanud tööd teha ikka oma paremate oskuste järgi,“ sõnas Killing Delfile. “Tõnu (Endrekson) ütles, et tere tulemast klubisse. Telefoni on täna tulnud ikka enda ligi hoida.“

“Eriti meeldiv on muidugi see, et selline positiivne üllatus tuli riigi 100. sünnipäeva aastal. Lisaks ka endal on juubeli moodi aasta (Killing saab tänavu 70-aastaseks). Lisaks sai hoolealustel täis 20 tiitlivõistluste medalit. Need on toredad numbrid. Loomulikult on ka orden hästi meeldiv,“ loetles Killing, kes on treeneritööd teinud üle 50 aasta.

Killingu jaoks suuri uudiseid toonud päeval ei saanud sel aastal 70-aastaseks saav mees mugavalt kodus pikutada, vaid samal ajal käis hoopis tõsine töö. “Meil on täna Tartu Ülikooli professor trennis ning käib meeste funktsionaalsete parameetrite paika panemine,“ rääkis Killing tänastest tegevustest.