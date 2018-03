Killing Horvaatiast: soovin kahepaati, mis neljasele haiget ei teeks

Kuigi Eestimaal annab kevadet veel mõnda aega oodata, tähendab sõudjate jaoks aastaaeg esmalt seda, et taas minnakse lõuna poole soojemat kliimat otsima. Ei erine tänavunegi hooaeg eelmisest, sest sõudjate tuumik on taas Lääne-Horvaatias Skradinis veekilomeetreid kogumas.

Kuna esimesed laagripäevad olid tuulised ja vesi lainetas korralikult, siis koguti treeningkilomeetrid ka jalgratastel, kirjutab Soudeliit.ee.

Kokku on seekord laagerdamas üheksa meest, kelle seas siis Kaur Kuslap, Tõnu Endrekson, Andrei Jämsä, Kaspar Taimsoo, Allar Raja, Sten-Erik Anderson, Martin Kivilo, Oskar Kuzmin ja Jüri-Mikk Udam.

“Kuna maailmakarikas stardib tänavu kuu aega hiljem ning kui ilm kodus väga hull pole ega me siis teist korda tagasi kipu. Testime end tavaks saanud Zagrebi võistlusel, mis sel aastal on 14.-15. aprillil. Siiski, kui aprilli lõpp juhtub kodus veel liiga karm olema, vaatame plaani C poole. Esialgu käib töö esimeseks MK-etapiks valmistumise nimel (Esimene etapp peetakse Belgradis Serbias 1.-3. juunini),“ rääkis koondise peatreener Matti Killing plaanidest.

Lähenevat hooaega silmas pidades soovib Killing lisaks tugevale neljapaadile kokku panna ka kahepaadi ning lisaks saata võistlustele ka ühepaadi.

“Nii varajases hooaja staadiumis need plaanid selged muidugi pole. Kindlasti soovin, et me suudaksime välja panna nii ühe, paarisaerulise kahe- ja neljapaadi. Need kõik variandid vajavad lahendamist. Olen eesmärgiks võtnud, et meil võiks olla senisest konkurentsivõimelisem kahene, aga nii, et see neljasele haiget ei teeks. Olen Geir Suursillaga kokku leppinud, et tema näitab end ühesel. Mees on Inglismaal olles saanud mitu kuud vee peal käia ning las ta saab Belgradis sõna. Horvaatiasse Geir ei saabu,“ avaldas Killing.

Lõplikku selgust koosseisude osas tahab Killing saavutada suve keskpaigaks. “Eks me peale kolmandat MK-etappi oleme piisavalt targad (Toimub 13.-15. juulini Luzernis Šveitsis),“ lisas ta.

Euroopa meistrivõistlused toimuval sel aastal 2.-5. augustini Glasgow's. MM on kavas aga 9.-16. septembrini Plovdivis.