Killing avavõistluse järel: kõik mehed on üsna sarnases konditsioonis

Koondise peatreeneri Matti Killingu sõnul saadi head stardid ning vaatamata sellele, et sportlased on pikale veninud laagrist väsinud, tuleb Croatia Open’i võistlusega rahule jääda. "Nii pikk laager oli meie jaoks uus olukord. Meenutan, et Rio-aastal tegime kahenädalased tsüklid. Võib öelda, et kõik mehed on üsna sarnases konditsioonis ning ka Andrei Jämsä hakkab üha paremini liikuma," sõnas Killing Eesti sõudeliidu kodulehele.