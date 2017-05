Killing: arvan, et talitasin õigesti

Eesti sõudekoondise peatreener Mati Killingu sõnul ei teinud ta EMil poolfinaali eel neljapaadis Geir Suursilda kogenud Allar Raja vastu vahetades midagi valesti.

„Rääkisin Geirile, et mul on võimalus ta Allari vastu vahetada ja ta oli sellega päri," meenutas Killing. „Sõudmises peavad võistluse ajal tehtud vahetused olema põhjendatud. Seega oligi ainus võimalus, et ta läheb võistluse arsti juurde ja ütleb, et tunneb end halvasti. See oli täiesti loogiline seletus, sest eelsõidus oli tema sooritus alla võimete. Küsisin tema käest juba varem, et kas kõht pole korras või milles asi."

Killing juhtis tähelepanu faktile, et pärast Suursilla väljavahetamist paranes neljapaadi tulemus 15 sekundit. „See oligi vahetuse hind. Ma ei teinud treenerina midagi valesti," leidis mullu Eesti aasta treeneriks valitud mees.

Suursild väitis täna Facebookis avaldatud postituses, et Killing sundis teda vahetuse tegemiseks EMi arstide ees haigust simuleerima.