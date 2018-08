Kaspar Taimsoo viimasest kohast: poistest ei saanud keegi pulssi kõrgeks

Eesti paarisaeruline neljapaat koosseisus Kaur Kuslap, Allar Raja, Sten-Erik Anderson ja Kaspar Taimsoo jäi Glasgows toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel eelsõidus viimaseks.

"Eilses trennis oli minek hea ning ootasime seepärast ise ka tänaselt sõidult paremat tulemust," rääkis Kaspar Taimsoo ERR-ile. "Tõsi ta on, et nagu ka eelmisel MK-etapil väga hästi näha oli, et meie paatkond ei kipu kõige paremas hoos olema. See paatkond on koos olnud umbes kümme päeva, potentsiaali on."

"Poistest ei saanud keegi täna pulssi kõrgeks. See näitab seda, et meil ei ole väga head rakendust ehk siis jõuame tagasi sellise kohanemise/tehnilise töö täpsuseni. Kui rakendust paadis teha ei saa, siis pulss ei lähe ka kõrgeks," jätkas Taimsoo.

"EM-il oleme sõitnud varem ühe sõidu koos ja see tuli väga lihtsalt. Kahjuks seekord ei ole see kohanemine meil nii kiirelt läinud."

Paatkond jätkab võistlust homme, kui toimub vahesõit.