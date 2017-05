Kaspar Taimsoo tema kõrvu ulatunud kriitikast: veider suhtumine

Sõudja Kaspar Taimsoo selgitab, miks ikkagi hooaja alguses on paatkondade koosseisudega taas eksperimenteerima asutud.

Belgradis peetud hooaja esimesest MK-etapist kaugeleulatuvaid järeldusi teha ei saa. Uues koosseisus neljapaat sai kuuenda koha, Tõnu Endrekson ja Allar Raja võitsid kahepaadis B-finaali ehk olid kokkuvõttes seitsmendad.

„Liiga rahul olla ei saa. Jõudsime küll finaali, kuid paate oligi ju vaid seitse. Aga algus on tehtud. Tegelikult olid kõik sõidud väga rasked, sellist probleemideta head sõitu välja ei tulnudki,“ tõdes Taimsoo, kes sikutas seekord neljapaadis aere koos Sten-Erik Andersoni, Joosep Laose ja Kaur Kuslapiga.

Taimsoo tahtis ühe asja selgeks rääkida. „Minuni on tulnud tagasisidet…“ ütles ta paatide koosseisu muutuste teemat sisse juhatades. „Et nüüd on kehvasti ja igavene jama. See on veider suhtumine. Tegelikult on praegu just ainuõige aeg katsetada ja anda noortele võimalus. Järgmine olümpia on kolme ja poole aasta pärast, aga kvalifikatsioon algab kahe aasta pärast. Seega poolteise aasta pärast peaksid koosseisud paigas olema. EOK tegi ühe ebapädeva otsuse, nimelt kehtivad stipid nüüd ainult kaks aastat, seega aasta pärast peame absoluutselt vaid tulemuse saavutamisele keskenduma. Nii ongi see hooaeg ainuke võimalus noori proovida. Minul on väga hea meel noortega koos sõita, neil on hirmus tahe täiega lammutada – nii palju kui torust tuleb! Nagu ütleb treener Matti Killing: tagalat tuleb ka kindlustada.“