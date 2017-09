Kas edukas Eesti neljapaat võib EOK pankrotti viia?

Eesti neljapaat koosseisus Kaur Kuslap (vasakult), Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo Florida MM-il. Foto: Liisbet Puust

Eesti paarisaeruline neljapaat on jõudnud Floridas peetaval MM-il finaali ehk kuue parema sekka ning laupäeval asutakse jahtima MM-medalit. Arvestades, et tänavune aasta on olnud eestlaste jaoks küllaltki medalirikas, siis praeguseks on Eesti Olümpiakomitee poolt ette nähtud preemiaraha juba otsas. Mis saaks neljapaadi medali korral?