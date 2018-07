Kaks Eesti paatkonda seljatasid Trakais neljapaadi maailmameistrid

Kuna kohanõudlejaid Eesti neljapaati on rohkem kui seal kohti, prooviti kahte erinevat koosseisu. Ühe neliku moodustasid kogenumad Kaur Kuslap, Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Andrei Jämsä, teises sõudsid pikaajaline neljase eessõudja Kaspar Taimsoo, Sten-Erik Anderson, Jüri-Mikk Udam ja Joosep Laos. Kui päev varem toimunud poolfinaalis serveeriti noorema kvarteti poolt üllatus, sest vanad tegijad jäeti napilt teiseks, siis finaalsõit, mis pidi pakkuma muuhulgas ka Eesti-Leedu maavõistluse väljundi, näitas, et kogenum kooslus tõi kastanid tulest siiski välja. Tulemused olid vastavalt 5.50,41 ja 5.54,67.

Eelmise aasta neljapaadi maailmameistrid leedulased jäeti kõrgest mängust välja, sest nad finišeerusid alles kolmandana (5.57,39).

„Juba teist päeva järjest ei saanud leedulased raskes ilmas hakkama, sest finaaliski suutsid nad konna panna. Kuigi peab mainima, et enne intsidentigi olid nad meie poistele käegakatsutavas raadiuses. Meie enda võrdluses olid vanemad mehed täna paremad, seevastu laupäeval tugevama sõidu teinud Taimsoo paatkond ei saanud finaalis nii hästi liikuma,“ hindas peatreener Matti Killing mõlema paatkonna esitlust, vahendab Sõudeliit.

Nüüd on tiimil plaanis kodus veidi aru pidada ning hiljemalt saabuvaks kolmapäevaks on teada, millistes koosseisudes järgmistel võistlustel osaletakse. Oluliseks verstapostiks on kindlasti juuli keskel Luzernis toimuv viimane, kolmas maailmakarikasarja etapp, mis peab indikeerima, kuidas ja kellega minnakse tiitlivõistlustele vastu.

Noored tõid mitmeid medalikohti

Lisaks täiskasvanutele võistlesid Trakais ka noortekoondised. U23 vanuserühma kergekaalu ühepaadimees Mikhail Kushteyn võttis meeste ühepaadil kindla sõiduga kuldmedali (7.16,08). Järgnesid Venemaa esindaja Anatolii Kremarenko (7.23,25) ning poodiumile tõusis teinegi Eesti poiss, Nikita Gorlov (7.25,52).

Naiste paarisaeru kahepaadil näitasid südi sõitu samuti alla 23.aastased Kärolyn Mäesaar ja Uljana Borodatšova, kes olid mullu MM-il neljandaks tulnud leedulaste Adomaviciute ja Valciukaite (7.00,03) ning teise Leedu paari (7.11,52) järel kolmandad (7.14,30). Samas sõidus tegid kaasa veel kuni 18aastaste noorte vanuseklassis sõudvad Grete Alttoa ja Annabel Aron, kes olid resultaadiga 7.29,89 kuuendad.

Meeste paarisaeru kahepaadil esinesid edukalt pärnakad Marko Laius ja Johann Poolak, finišeerudes ajaga 6.40,82 kolmandana. Kulla võitsid 6.28,70ga tugevad leedulased Kelmelis – Kamarauskas, neile järgnesid kaasmaalased Prusinskas – Masanauskas 6.29,47ga.

Naiste ühepaadil platseerus olümpiamängude kogemusega leedulanna Saltyte-Masilione järel (7.49,67) teiseks noorte maailmameistrivõistlusteks valmistuv Greta Jaanson (7.53,32).

„Noorte esitlusele saab mitmete medalite taustal kiitvaid hinnanguid anda. Noorte MM-ile on kohad kindlustanud Jaanson ning Aron ja Alttoa. Poiste koosseisude osas veel mõtleme ja otsustame tegevuskava peatselt. U23-klassi osas teen sõudeliidu juhatusele ettepaneku lähetada tiitlivõistlustele neli paatkonda. Konkreetsetest nimedest saab rääkida siis kui otsused on tehtud,“ selgitas noortekoondiste projektijuht Roman Lutoškin.