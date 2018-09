Kahepaat andis tulevikuks huvitavat mõtteainet. Meenus isegi tippaeg koos Jüri Jaansoniga

Tänavune aasta kulges Eesti tippsõudjatel katsetamise tähe all. Päris ideaalset vormi keegi ei saavutanudki. Maailmameistrivõistlustele läksid kaks parimas seisus meest Tõnu Endrekson ja Kaur Kuslap kahepaadil. Numbrite taha vaadates tunnistasid asjaosalised, et sõrmede vahele üht-teist isegi jäi. Põhimõtteliselt ongi nüüd leitud potentsiaalikas kahepaat. See tekitab omakorda küsimuse: mis saab kahe aasta pärast toimuvaid Tokyo olümpiamänge silmas pidades meie „pühast lehmast” ehk neljapaadist?