Jüri Jaanson: meie sõudmine on kriisis

Püha neljapaati välja ei viidud ja kahekordse olümpiahõbeda Jüri Jaansoni sõnul tuleks nüüd ruttu teha põhimõttelisi muutusi, kui sõudjad tahavad 2020. aasta Tokyo olümpial midagi ära teha, kirjutab ERR Sport.

"Sõudmine on kriisis. Ma ei ütleks, et väga suures kriisis, aga hetkeseis meie tipptasandil on küll languses. See on probleem, mis juba mõnda aega on kestnud," lausus Jaanson intervjuus ERR-ile.

Varasem maailma- ja Euroopa meister Jaanson ütleb, et nii raskel vastupidavusalal kulub olümpiatsükli ettevalmistuseks vähemalt poolteist aastat, millest aasta läheb väga kõva baasi rajamiseks, mis hetkel meestel kadunud.

"Tipud on väsinud," täheldas Jaanson. "Tõnu Endreksoni silmis nägin frustratsiooni juba kevadel lõunalaagris, kui neid külastasin. Aga meeste ümbertõstmine paadis on kestnud aastaid. Selle sisulisest mõttest mina näiteks aru ei saa."