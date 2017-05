Jüri Jaanson: kui noor inimene oma mure eetrisse paiskab, siis polnud tal seda mujale valada

Eesti paarisaerulise neljapaadi liikme Geir Suursilla paljastuse teemal on Facebookis sõna võtnud ka Eesti sõudmiskorüfee Jüri Jaanson, kes jääb oma väljaütlemistes selgelt noore sportlase selja taha.

Suursild paljastas eile Facebookis, et koondise peatreener Matti Killing käskis tal rahvusvahelise sõudeliidu ees haigust teeselda, et poolfinaaliks saaks tema asemele paati panna Allar Raja.

"Kui noor inimene oma mure eetrisse paiskab, siis polnud tal mujale seda valada. Polnud vast võimalustki. Kurb sellest, mu jaoks veel sõudmises. Sõudmine pole pallimäng, paatkond koostatakse võistluseks, mille jooksul sportlast vaid mõjuval põhjusel vahetada saab ja tohib. Lugugi pole mustvalge, reeglid ent on," ütleb Jaanson.

Täpsustava küsimuse peale, kelle paadis sõudelegend on, vastas Jaanson: "Ei pea kellegi paadis olema saamaks aru, et noor sportlane jäi oma mures üksi, see siin põhiline. Eks reegleid ilmselt rikuti ja sõudmisele see au ei tee."