Jämsä käis tuleva hooaja nimel veel operatsioonil

Andrei Jämsä lennujaamas pronksimehi tervitamas. Foto: Karli Saul

Tänavuse hooaja seljavigastuse tõttu vahele jätnud Rio olümpiapronks Andrei Jämsä on praeguseks taas paadi veele viinud ning harjutab usinasti järgmiseks sõudehooajaks. Jämsä sõnul on tervis korras ning augustis sai ette võetud ka kerge operatsioon, et olla järgmiseks hooajaks veelgi paremas hoos.