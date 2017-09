Jaanson neljapaadi finaali eel: nad liiguvad tehniliselt tõesti hästi

Sõudmises kaheksa tiitlivõistluste medalit võitnud Jüri Jaansoni sõnul näitas käimasoleva MM-i paarisaerulise neljapaadi poolfinaal, et Eesti mehed (Kaur Kuslap, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo) on head tööd teinud ja liiguvad tehniliselt hästi.

Finaalis võtavad Jaansoni sõnul medali paatkonnad, kes on värskemad viimasel kolmandikul, kirjutab ERR Sport.

“Meeskonna kõige uuem liige on meeskonda hästi sulanud ja tehniliselt liiguvad nad tõesti hästi,“ sõnas Jaanson tiimi värskeima liikme Kaur Kuslapi kohta, kes asendab seljahäda tõttu MM-ilt eemale jäänud Andrei Jämsät.

"Meeskond tegi Sarasotas head tööd, on heas vormis ja poolfinaal oli heas mõttes üllatav," kinnitas Jaanson. "Mida finaali kohta ennustada - tulemusi kindlasti mitte, aga tihedat sõitu, põnevat konkurentsi ja seda, et medalid otsustatakse lõpuga, eeldusel, et ilm jääb sarnaseks praegusele."