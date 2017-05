Haigust teeselnud sõudja: midagi peab muutuma

Sõudmise EM-il treeneri käsul haigust teeselnud Geir Suursild loodab, et ülestunnistusele järgnevad positiivsed muutused.

Suursild ootab, et Eesti sõudeliit ja sõudesportlased avaldaksid juhtunu kohta oma arvamuse. „Kui kõik arvavad, et treener Mati Killingul on õigus, siis tõesti tunnistan oma süüd,” sõnas ta. „Kuid kui meie endine tippsõudja Jüri Jaanson mõistab probleemi, siis arvan, et midagi peab muutuma – näiteks Eesti sõudmise administratiivne ja treeningusüsteem. Muutused on rasked, kuid tihtipeale toovad need ka edu.”