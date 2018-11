Greta Jaanson, armutu enesepiitsutaja nagu ema ja isagi. „Kui enam ei jõua, siis pane juurde.”

Ometi oli just tema see, kes tõi oktoobris Argentinast Eestile ajaloolise esimese noorte suveolümpia medali – pronksi. Tundub, et oma saatuse vastu ei saa, ju on 18-aastase Greta Jaansoni kohta tähtedes kirjas, et temaski saab sõudja.

Asja peaks temast saama küll. Kui su isa on selline maksimalist nagu Jüri Jaanson ning ema nii kogenud ja nõudlik treener nagu Tatjana Jaanson, on juba su geenides eduks ülivajalik teadmine: tippu ühtegi lihtsat teed ei vii, töö ja valu peavad su sõbrad olema ning protsessi tuleb nautida ja armastada. Ja täpselt nii emotsionaalse loomu ja siira jutuga Greta Jaanson mõtleb.

Pärnu Koidula gümnaasiumi abituriendi rõõm oktoobris võidetud medali üle oli piiritu, kuna tegelikult oli lõppenud hooaeg tema karjääri kõige raskem.