FOTOD | Alfa sõudevõistluse võitis Tõnu Endrekson üllatusmehe ees

1000 meetri distantsil läks stardist alates juhtima Endrekson. Ent peagi võttis juhtohjad üle suurüllataja Rainar Piik, kes vee peal sõudmisega tegelenud ei ole. Piik liikus kõigil tippsõudjatel pikalt eest, ent päris lõpuni esikohta hoida ei suutnud.

Endrekson võttis finišispurdiga oma karjääri üheksanda Alfa lõpuajaga 2.45,9. Ta oli sunnitud tõdema, et polnud Rainar Piigist varem mitte midagi kuulnud. „Lootsin, et ta sellise hullumeelse tempoga lõpuni ei kesta, õnneks see nii ka läks,“ tõdes Endrekson.

Vanglateenistust esindanud Piik sai lõpuks teise koha ajaga 2.47,9, edestades 0,2 sekundiga Allar Rajat.

Naistest võttis võidu Liisu Mitt ajaga 3.19,6 Grete Alttoa ja Kärolyn Mäesaare ees. Sügisel emaks saanud Läti tippsõudja Elza Gulbe ei ole veel endisesse vormi naasnud ja lõpetas alles viiendana.

Alfa sõudevõistlus toimus juba 26. korda.

2. märtsil toimuvad Jüri Spordihoones sisesõudmise Eesti meistrivõistlused, mis peetakse 2000 meetri distantsil.

Eelinfo:

Alfa toimub laupäeval, 26. jaanuaril Tallinna spordihallis ning toob sõudeergomeetritele võistlema üle 400 sportlase ja harrastaja. Meeste võistlusklassis võistleb 1000 meetri distantsil kokku 30 sportlast.