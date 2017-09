Esimese suure medali võitnud Kuslap: enne lõpuspurti tundsin, et jõudu jagub

Neljapaadis varem kahel korral MM-finaalis viiendaks tulnud Kaur Kuslap (27) teenis USA-s Floridas toimunud MM-il esimese suure tiitlivõistluse medali.

Pronksmedaliga lõppenud finaalsõidu järel ütles Allar Raja, et eriti hea meel on tal hooaja keskel neljapaati arvatud Kaur Kuslapi üle. Miks? Sest Tõnu Endreksonile oli see juba üheteistkümnes tiitlivõistluse medal (sh olümpialt 2 ja MMilt 5), Rajale endale samuti üheteistkümnes (1 ja 4) ning Kaspar Taimsoole kümnes (1 ja 3).

Kuslap tõusis aga suurel tiitlivõistlusel poodiumile esmakordselt. „Praegu on täiesti rahulik tunne. Hea, pinged on maas,“ kirjeldas Kuslap emotsioone. „Sõidu ajal keskendusin täielikult enda tööle. Arvasin valesti, et 1000 meetri järel oleme esimesed. Ma ei teadnud, et punt on nii tihe koos. 500 meetrit enne finišit tundsid, et jõudu on ja kõik on korras. Täpselt nii nagu peab. See oli selle aasta parim tunne.“

Milliseid sihte järgmiseks hooajaks seada julged? „Nagu igal aastal – üritan saada tugevamaks. Tänavu tundsin tegelikult juba hooaja keskel, et olen väikese arenguhüppe teinud, ka koormustestid viitasid sellele,“ kostis medalimeeste sekka tõusnud Kuslap, kes mullu keskendus elektrotehnika õpingutele Tallinna Tehnikaülikoolis. „Sõudmise tõttu oli mul raskusi kevadsemestri ainetega. Tekkis olukord, et sügissemestri ained olid mul juba tehtud, kevade omad mitte. Motivatsiooniga ei ole mul probleeme olnud. Nüüd on parem see, et ka minu nime taga on medal ja alaliitu laekub ettevalmistuse raha.“