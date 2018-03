Endreksonil õnnestus meistrivõistlustel troonile jääda

Väike-Maarjas toimunud Eesti sisesõudmise meistrivõistluste 2000 meetri distantsil õnnestus sõudelegendil Tõnu Endreksonil napilt Allar Raja ees troonile jääda.

Klassikalisel 2000 meetri distantsil toimuvad meistrivõistlused on mitmeski mõttes olulised. Esiteks annab poole peale jõudev sügistalvine ettevalmistusperiood aimu, millises seisus keegi parasjagu on. Teiseks, kaasa teeb kogu Eesti paremik eesotsas peagi lõunalaagrisse siirduva eliit-tiimiga. Võistluste pingeliseim konkurents on alati olnud meeste klassis. Nii juhtus ka tänavu, sest kaasa tegid kõik Rio medalistid ja teised tugevad tegijad, vahendab sõudeliidu koduleht.

Juba stardinimekirja sirvides võis ennustada paljukordse sisemeistri ja kahekordse olümpiamedalisti Endreksoni ning pea sama teeneka Allar Raja omavahelist mõõduvõttu. Ülimalt pingelise ja põneva sõidu saatus jäi lõpumeetrite otsustada. Võitjana väljus vanameister Endrekson, kes sai ajaks 5.51,4. Raja pälvis hõbemedali vaid 0,6-sekundilise kaotusega (5.52) ning kolmandaks platseerus mullu maailmameistrivõistlustel neljapaadi rivistuses pronksi võitnud Kaur Kuslap (5.57,8). Andrei Jämsä oli kaheksas (6.08,8) ning Kaspar Taimsoo 13nes (6.17,1). Ühtekokku sai tulemuse kirja 21 meest.

Naiste seas võitis 7.01,7ga oma esimese meistritiitli tallinlanna Elo Luik, kes on ainsa eestlannana kaasa teinud ka kuulsa Oxford – Cambridge’i ülikoolide kaheksapaatide võiduajamisel. Teise kohaga pidi leppima mitmekordne meister, pärnulanna Liisu Mitt, kes sai ajaks 7.05,5. Pronksi pälvis 7.06,1ga Viljandi esindaja Kärolyn Mäesaar.

Eraldi väärib esile tõstmist 15-16aastaste poiste (B klass) arvestuses kuldmedali võitnud Viljandi noormees Leo Muiste, kelle aeg 6.19,7 jäänuks üsna napilt alla olümpiapronks Taimsoo resultaadile meeste sõidus.