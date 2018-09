Eesti sõudmise kuumim nimi Kaur Kuslap: hooaja alguses oleksin valinud neljapaadi, asjad arenesid aga teisiti

Siinsete sõudjate seas on viimastel aastatel avalikkuse ees olnud kõige rohkem ikka Rio de Janeiro olümpiamängude pronksimehed Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Andrei Jämsä. Kahe viimase hooaja sportlikke tulemuste põhjal on tegelikkuses kõige kuumem nimi olnud aga 28-aastane Kaur Kuslap. Nii tänavu kui ka mullu võitis just tema Horvaatias toimunud võistluse, kus kõik Eesti parimad asusid joonele ühepaatidel. Vana korra järgi oleks Kuslap pidanud saama esimesena valida, kellega ja kuhu paati ta istuks. Oma eelistus tal loomulikult oli, kuid aasta jooksul on see muutunud.