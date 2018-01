Eesti sõudjad otsivad mitu aastat vaevanud probleemile taas lahendust

Eesti sõudjad on viimasel kolmel aastal aasta kõige tähtsamalt võistluselt medali noppinud. Kõikidel juhtudel on tagasi tuldud pronksise autasuga ja poodiumile on jõudnud neljapaat. Eelmine aasta näitas, et Eestil on kuus tipptasemel sõudjat. Seega on piisavalt materjali, et peale neljapaadi panna kokku ka konkurentsivõimeline kahepaat. Talvise ettevalmistuse ajal ongi koondise peatreener Matti Killing nuputanud edu saavutamiseks eri kombinatsioone.