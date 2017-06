Eesti sõudekoondis otsustas järgmisel MK-etapil osalemisest loobuda

Treener Matti Killing Foto: JOOSEP MARTINSON

Kui varem oli teada, et Eesti sõudjad osalevad 16.-18. juunini Poznanis toimuval maailmakarikasarja teisel etapil, siis nüüdseks on koondise peatreener Matti Killing atleetidega nõu pidades otsustanud, et hooaja edasisi eesmärke silmas pidades on targem Poolas toimuvast võistlusest loobuda.