Eesti neljapaat võitis Belgradi MK-etapil B-finaali

Väikeses ehk B-finaalis Eestile Tšehhist ning Ungarist konkurente ei olnud ning nii läksid sini-must-valged poolel maal oma teed. Kaur Kuslapi, Tõnu Endreksoni, Allar Raja ja Andrei Jämsä lõpuajaks fikseeriti kõrgest klassist 5.46,01. Järgnesid Tšehhi 5.52,54ga ning ungarlased 5.58,88ga. Üldarvestuse 7. kohaga tagas Eesti endale ühtlasi ka ühe maailmakarika punkti, vahendab sõudeliidu kodulehekülg.

„Täna oli kobe ja ühtlane sõit, kus distantsi teine osa oli esimesest kiirem. Võtame võistluse positiivselt kokku, sest see oli sammuke edasi. Kui suure finaali aegu võrrelda, siis 6-7 sekundit tagasi võtta pole midagi müstilist,“ arvas Killing.

Põnev on teada, et ühes tänase sõiduga alistati ka maailmameistrivõistluste mudelaeg. „Kiiruselt oleme eelmisest aastast veidi ees, aga samas ega sõudmise alati muutuvates ilmaoludes ei maksa aegu ka üle tähtsustada. 2017. aastal saime nii hea aja alles maailmameistrivõistluste finaalis, seetõttu fakti ikka mainida võib. Nüüd läheme koju, arutame tulevikuplaane ning töötame tiitlivõistlust silmas pidades tugevalt edasi,“ rääkis mitmete sõudmismedalite võitmisele kaasa aidanud kogenud Pärnu treener.

A-finaali võitis eeldatud favoriit Suurbritannia (5.38,86), järgnesid Saksamaa (5.39,13) ning Norra (5.41,65). Medalinõudlejaks peetud Holland tõrjuti Poola järel (5.42,49) alles viiendaks (5.45,51).

Juba 29. juunil suunduvad sõudetipud kodu lähedale Trakaisse Leedus, kus on kavas kõrgetasemeline Merevaigust aeru nimeline võistlus. Killingu sõnul pole paremat võimalust tahta kui vaid 500 kilomeetri kaugusel maailma tippudega mõõtu võtta. Nimelt on Leedu koondise mehedki platsis ning piike on kavas hakata murdma nii paarisaeru kahe- kui neljapaatidel.

Tänavused maailmameistrivõistlused peetakse 9.-16. septembrini Bulgaaria sõudemekas Plovdivis. Hooaja kulminatsioonile eelnevad mitmed teised olulised võistlused nagu juuli keskel Luzernis toimuv kolmas MK-etapp ning augusti alguses Strathclyde’is Šotimaal peetavad Euroopa meistrivõistlused. Eesti koondise detailsemad plaanid peaks selgeks saama juuni esimeses pooles.