Eesti neljapaat tõusis võimsa lõpuga MM-il medalile!

Eesti tegi tugeva tõusu viimasel 600-700 meetril, kui viiendalt kohalt võideldi välja poodiumikoht. Püüdmatuks jäid Leedu ja Suurbritannia. Pikka aega finaali juhtinud Hollandist mindi mööda viimasel sajal meetril.

Finaali kohad ja ajad:

1. Leedu 5.43,10

2. Suurbritannia 5.45,03

3. Eesti 5.45,32

4. Holland 5.45,82

5. Poola 5.48,25

6. Norra 5.48,28

Eelinfo:

Finaali pääses Eesti paremuselt viienda ajaga. Meie kvarteti ette mahtusid Suurbritannia, Leedu, Holland ja Poola. Kuuendana pääses A-finaali Norra. Ajavahed poolfinaalides olid aga väikesed, kuuendat lahutas esimesest alla kolme sekundi.

See lubab äärmiselt tihedat finaali ja mõned kümnendikud või isegi sajandikud võivad otsustada medalite saatuse. Leedu ja Suurbritannia tunduvad olema peapretendendid kullale, medalivõimalused on kõigil kuuel. Finaal sõidetakse algusega 19.08.

Eesti neljapaat on olümpia või MM-i finaalis sõudnud alates 2012. aastast. Kahel viimasel aastal 2015 MM-il ja 2016 OM-il saadi kaela pronksmedalid. Loodame kõik, et mehed suudavad end poodiumile murda kolmas aasta järjest. Pöidlad pihku!

Sõudmise MM-i neljapaadi finaal

Eesti taaskord pronksil! Super töö!

Eesti tõuseb pronksile!

Holland kustub ja Leedu on tõusnud liidriks.

Äkki saame veel Hollandi kätte!?

1500m: Eesti on tõusnud neljandaks, vahe liidriga 2,09 sekundit.

Leedu on hakanud kõvasti tõusma.

Eesti jääb liidrist maha 2,4 sekundiga.

Eesti nelikul on läinud raskeks. Poolel distantsil on Eesti viies.

Eesti on liidrist maas 1,65 sekundit.

500m läbitud: Eesti kolmas Hollandi ja Suurbritannia järel.

Holland teiselt rajalt sai paadi kõige nobedamalt liikuma, Eesti on kolmandal positsioonil.

Start läks!

Käib paatkondade tutvustamine.

Paarkümmend minutit viivitust võib osutuda väga määravaks faktoriks. Eesti paatkond on kogenud ja ehk tullakse ootamatu olukorraga hästi toime. Õige pea saame teada.

Nüüd tundub, et paadid on valmis. Õige pea antakse start.

Veel vähe kannatust. Tsiteerides klassikuid: "Rahu, ainut rahu," ütles Karlson ja läks närvi.

Uus stardiaeg on 19.27. See võib nüüd mõne neliku korralikult läbi küpsetada. Suurbritannia nelikus tehti viimasel hetkel muudatus, see põhjustaski stardi edasilükkamise.

Võimalik, et mõnel paadil on tekkinud tehniline rike ja seetõttu lükati starti pisut edasi. Aga see on puhas oletus.

Endiselt vaid üks paat stardisilla juures. No küll mängivad närvidega...

Stardiga on tekkinud väike viivitus. Samal ajal näidatakse, kuidas Austraalia kullanaised pärast autasustamist õlut rüüpavad. Mis sa teed kui janutab!

Eesti neljapaat on viiendal veel.

Ja loetud minutite pärast algab suur finaal meie jaoks! Eesti meeste paarisaeruline neljapaat on MM-idel tulnud läbi ajaloo kolmel korral medalile. Kolm pronksi aastatel 2005, 2006 ja 2015.

Naiste paarisaerulise neljapaadi kulla sai Holland, Poola ja Suurbritannia ees.

Meeste neljapaatide finaalide vahel sõidetakse mõlemad naiste neljapaatide finaalid. Meie nelik Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Kaur Kuslap on stardis kell 19.08.

Tere spordisõbrad! Sõudmise MM-il USA-s Sarasotas finaalid juba käivad. Meeste roolijata neljapaadi (mitte paarisaeruline) kulla võitis hetk tagasi Austraalia, edestades Itaaliat ja Suurbritanniat. Õige neljapaat alles tuleb :)