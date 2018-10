Eesti lipukandjaks on noorte olümpia lõputseremoonial Greta Jaanson

„Mis oleks veel suurem au, kui see, et mulle on minu esimestel olümpiamängudel usaldatud selline roll!“ rõõmustas Greta Jaanson lipukandja rolli üle.

Eesti delegatsioon kannab noorteolümpial Nike`i ja Montoni rõivaid ning varustust. Lõputseremoonia algab täna õhtul kohaliku aja järgi kell 19.30 (Eesti aeg 00.30) ning sellele saab Olympic Channeli ülekande vahendusel kaasa elada kõikjal maailmas. Ülekandeid vahendab EOK erileht www.eok.ee/buenos-aires.

EOK noorteprojektide juht Merle Kaljuranna hinnangul on noorteolümpia olnud Eesti koondisele edukas. „Buenos Aires oli Eestile omal moel edukas juba enne algust, sest kvalifitseerumise sõel oli osavõitjate väiksema arvu tõttu tihedam kui suurtel olümpiamängudel, samas suutis kvalifitseeruda varasemast rohkem Eesti sportlasi ning rohkematel aladel. Võistlesid meie sportlased suurepäraselt – Eesti sai esimese suvise noorteolümpia medali, üheksa kohta esikümnes ning koondislased püstitasid arvukalt uusi rekordeid – nii isiklikke kui ka Eesti rekordeid. Suuta oma ettevalmistus vormistada senise sportlastee olulisimal võistlusel tippsoorituseks, oleks väljakutse ka oluliselt vanematele ja kogenumatele sportlastele. Tugevaid tulemusi tuli erinevatelt aladelt – see näitab, et Eesti spordi järelkasv on tugev ning seda aladeüleselt,“ ütles Kaljurand.