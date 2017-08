DELFI VIDEO | Taimsoo: julgen öelda, et oleme saanud kokku hea koosseisu

Eesti sõudetipud osalesid nädalavahetusel Eesti meistrivõistlustel ning ühtlasi tegi viimase stardi enne MMi ka Eesti neljapaat. Tänavuse aasta kõige tähtsamaks jõuprooviks valmistutakse koosseisus Kaur Kuslap, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo.

Võrreldes mulluse olümpia-aastaga on paadis Kuslap, kes asendab vigastsuega hädas olevat Andrei Jämsät.

“Kaur on olnud väga tubli. Oleme saanud paadi küllaltki stabiilseks. Julgen öelda, et selle hooaja parim. MMini aega veel on (MM toimub Floridas Sarasotas 24. septembrist 1. oktoobrini). Peatreeneri poolt ei ole (koosseisu osas) veel konkreetset sõna tulnud. Ise võtame iga päev maksimaalselt,“ sõnas neljapaadi eessõudja Kaspar Taimsoo.

Nädalavahetuse viimaseks katsumuseks oli neljapaadil jõuproov Eesti kaheksapaatidega. MMile sõitev kooslus edestas parimat kaheksapaati 6,7 sekundiga.

“MMi võtmes ei saa lugeda, et juba oleme heas hoos. Tegime korraliku sõidu. Sõidu üldjoonis oli stabiilne nii tehniliselt kui ka kiiruse poolest,“ rääkis Taimsoo võistluse kohta. “Viimased 20 tõmmet tundsin, et jõudu ja särtsu ei ole. Pidin palju sundima. Midagi ei tulnud niisama. Pingutus võrdne tiitlivõistluse päevaga.“