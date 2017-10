DELFI VIDEO | Raja: Rios oli raske isegi silmamunasid liigutada, nüüd ei tulnud veri jalgadest üles

Sarasotas toimunud sõudmise MM-il laupäeval pronksmedalid võitnud Eesti paarisaerulise neljapaadi liikmetest jõudsid täna kodumaale Allar Raja ja Tõnu Endrekson. Paatkonna nooremad mehed Kaspar Taimsoo ja Kaur Kuslap jäid veel järgmise nädala lõpuni teisele poole Atlandi ookeani.

Nii Raja kui ka Endrekson tunnistasid, et seekordsele MM-ile sai vastu mindud suures teadmatuses, kuna oma konkreetsetest võimetest puudus täpne ülevaade. Nii oli meeste sõnul võimalik nii medal kui ka viimaseks jäämine.

Loomulikult pingutati ka seekord endast välja maksimum. Sarnaselt Rio olümpiale oli sõidu järel kõige raskem Rajal, kes seekord pidi auhinnatseremoonia ajal end igaks juhuks kükki laskma.

“Tookord oli raske ka silmamunasid liigutada. Seekord ei jõudnud veri jalgadest üles,“ võrdles Raja kahte medalivõitu. “Oli selline raske moment, kuid läks kiiresti üle.“

Vaata videost, kas sõudmise MM-medalid on aastate jooksul muutunud ning kui kaugel on eestlaste jaoks ikkagi see ihaldusväärne kuldmedal.