DELFI VIDEO | Matti Killing avaldas neljapaadi koosseisu MMiks

Eesti sõudekoondise peatreener Matti Killing avaldas, et praeguseks on paika saadud neljapaadi koosseis, millega minnakse septembri lõpus Floridas peetavale MMile.

Nädalavahetusel toimunud Eesti meistrivõistlustel istusid ühes paadis Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Kaur Kuslap. Lisaks võidule paarisaeruliste neljapaatide konkurentsis sõideti võidu ka kaheksapaatidega ning parimat minekut näidati sealgi.

“Praeguse seisuga stardib see paatkond MMil, kui just kellelgi tervisega midagi ei juhtu. Praegu on see parim koosseis, mis liigub,“ sõnas Killing Delfile.

Ühtlasi olid Eesti meistrivõistlused neljapaadile viimaseks jõuprooviks enne MMi. Seega rohkem koosseisudega katsetama ei hakata. Kuslapi paati istumine tähendab ühtlasi seda, et Raja saab taas sisse võtta koha number 2 positsioonil ja Kuslap täidab vigastusega kimpus oleva Andrei Jämsä koha.