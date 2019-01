DELFI VIDEO | Kes on see jõumehest vanglatöötaja, kes tõmbas peaaegu kõigile Eesti sõudjatele mütsi silmile?

Tuleb välja, et Vanglateenistuse saateüksuse töötaja tegeles varem jõutõstmisega. „Eelmise aasta märtsis otsustasin, et kas teen jõutõstmist edasi või lähen sõudmise peale. Ja valisin sõudmise. Augustis peale jõustruktuuride mänge sai sellega järjepidevalt tegelema hakatud, tõsisemalt olen teinud pool aastat,” rääkis Piik.

Kas tulid siia võistlusele eesmärgiga tõmmata kõigile sõudjatele müts silmile? „Lootsin küll! Ei tulnud veel seekord,” muheles Piik. „Lootsin teha alla 2.45, aga lõpp vajus liiga palju ära, viimased 150-200 meetrit. Tegin, mis suutsin. Plaan oli 1.20-ga peale minna (500 meetri keskmine aeg) ja nii ma läksingi. Teadsin, et lõpp läheb raskeks. Aga et nii raskeks, seda ei oodanud. Eks võib-olla eelsõit tegi ka oma töö.”

Vaata videost, mida Piik veel enda ja võistluse kohta rääkis!

"Võin ausalt öelda, et ma uskusin ikka lõpuni," kommenteeris Endrekson jõuproovi. "Mul oli peas mõte, et millal ta hakkab kukkuma. Lihtsalt imestasin, et ta pidas nii kaua vastu. Teadsin, et mis ajaga ta umbes sõidab, siis ma kalkuleerisin, et millal ta peaks hakkama umbes vajuma, et sinna aega jääda. Sõitis väga ilusti. Natuke on ka ergomeetrisõit tehniline ala, näen ka selliseid jõusaali vendasid, kes teevad ikka täiesti valesti. Kes ei oska kehamassi ära kasutada, tema oskab väga hästi, oskab oma jala ja õlavöö ära kasutada. Nüüd on jah natuke vastupidavust vaja juurde, et ta kestaks. Aga seda on tal üsna raske teha, sest tal on võimas lihasgrupp, veri peab pumpama sinna igale poole. 2000 meetrit on tal kindlasti raskem teha, aga 500 meetrit paneks vägevalt."

Naistest võttis võidu Liisu Mitt ajaga 3.19,6 Grete Alttoa ja Kärolyn Mäesaare ees. Sügisel emaks saanud Läti tippsõudja Elza Gulbe ei ole veel endisesse vormi naasnud ja lõpetas alles viiendana.