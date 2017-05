Allar Raja olümpiamedal on plekiliseks muutunud

Sõudja Allar Raja ütleb, et kui võimalik, siis vahetaks ta oma medali välja. Foto: Ilmar Saabas

Uudisteagentuur Reuters vahendas paar päeva tagasi, et vähemalt 130 Rio de Janeiro olümpiamedalit on valmistajafirmale tagasi saadetud, sest neile on tekkinud rooste või koledad mustad plekid. Mure on ka meie sõudjal Allar Rajal.