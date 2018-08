Eesti sõudjad ei ole sel hooajal ühtegi paati korralikult liikuma saanud ning nii ei ole veel kinnitatud ka koosseise, kes sõidavad 9.–16. septembrini Plovdivis toimuvatele maailmameistrivõistlustele. Praeguseks on kindel aga see, et vähemalt Allar Raja MM-ile ei lähe. Tema jaoks on rahvusvahelisel tasemel hooaeg lõppenud.