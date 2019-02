Alfa üllatusmees Rainar Piik läheb sõudjaid kollitama ka Eesti meistrivõistlustele

Sisesõudjate tegemisi kajastav sõudespinning.ee veebisait usutles sõudjate talvise kulminatsiooni, rahvusvahelise Alfa hõbemedaliga lõpetanud Piiki, kelle tuhande meetri distantsi isiklik tippmark on nii kõva kui 2.47,8 – kümnendiksekundi võrra paremgi kui Tallinnas näidatu. Tõnu Endreksoni troon küll kõikuma ei löönud, ent ometigi pidi kahekordne olümpiamedalist ning üheksandat korda Alfa võitnud vanameister viimasel kahesajal meetril endast kõik mahlad välja pigistama. Kogenud ja tituleeritud Allar Raja pidi aga kukalt kratsides tunnistama, kuidas vaid aastajagu ala harrastanud uustulnuk ta poodiumi madalaimale astmele surus, kirjutab soudeliit.ee. Piiki lugu on näide edust ja kinnitab, et sisesõudjaks saamine on pühendumise ning tahtmise küsimus, nõudes samas tugevat füüsistki.

Märtsis 27 aastaseks saav, 193 sentimeetrit pikk ja 110 kilo kaaluv spordimees on sõudmisega tegelenud napilt ning sai harrastamiseks inspiratsiooni mullusest Alfa meeskonnavõistlusest, kus ta Vanglateenistuse tiimis rassides tõmbas 500 meetri ajaks enamikele „pärissõudjatelegi“ kättesaamatu 1.19,2.