VIDEO | Esmakordselt Eestis: võistlushobused saabusid lennukiga Tallinna lennujaama

Täna öösel jõudsid Eesti iseseisvusajal esimest korda hobused Tallinnasse lennukiga. Esimene reisiseltskond, mis koosnes 9 hobusest koos gruumide ja varustusega, saabus Tallinna Lennujaama öösel kella kahe paiku, kus neid võttis vastu hobutranspordifirma Horse Transport Estonia ja kargokäitlus ettevõte Ospentos. Teine grupp hobused saabub lennukiga Eestisse täna pärastlõunal.

Ratsud alustasid reisi Hispaaniast, aga reisiseltskond on kirevam – saabusid nii Hispaania, Itaalia kui Portugali võistkonnad. „Tegemist oli spetsiaalse tšarterlennuga just hobuste jaoks ning et kõik, sealhulgas vajalikud dokumendid, valmis saaks, läks oodatust kauem aega. Seetõttu saime neid üpris pikalt oodata," ütles Horse Transport Estonia esindaja Merlis Orion.

Kui aga hobused maandusid ja neid maha laadima asuti, läks kõik väga ladusalt. Nii Eesti poolne käitleja lennujaamas Ospentos, kui ka Briti vahendusfirma näitasid üles suurt professionaalsust. Kiiresti ja probleemideta sai maha laetud ning autodesse paigutatud 9 hobust, üle tonni jagu varustust ning sportlased ja nende abilised.

„Eesti poolne käitlusfirma on küll lennutanud kargot lumeleopardist kuni laskemoonani, kuid see oli neile esimene kord hobustega tegeleda,“ sõnas Merlis. „Ka nende jaoks oli kõik uus ja põnev!“

Hobused ja sportlased sõidavad osalema homme toimuvale kestvusratsutamise võistlusele Padise Endurance Festival I – CEI3*/CEI2*.

Täna saabub lennukiga veel viis hobust koos meeskondadega.