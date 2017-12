Urmas Raag Poola MK-etapil poodiumil

Poolas Poznańis lõppes ratsutamise takistussõidu CSI3*-W võistlus, mille kulminatsiooniks 160 cm takistustega grand prix, mis oli ühtlasi Kesk-Euroopa põhjaliiga MK-etapiks. Urmas Raag ja Ibelle van de Grote Haart lõpetasid põhivõistluse kõrges konkurentsis kolmandal kohal.

Poolas toimunud MK-etapp oli viimane enne Varssavis toimuvat finaali. Kokku asus GP-l võistlustulle 50 võistluspaari, teiste seas lisaks Raagile ja Ibellele ka Rein Pill ja A Brok ning Gunnar Klettenberg ja Quote. Meie sportlastest pääses 17-e ümberhüppaja hulka Raag, Pill lõpetas 8 karistuspunktiga ning Klettenbergil sõit ebaõnnestus. Ümberhüpete parkuur oli paras pähkel ja puhtalt läbisid selle kokku vaid neli sportlast. Võidu sai viimasena starti läinud 20-aastane poolakas Andrzej Oplatekile hobusel Copperfield 40, kes oli väga napilt kiirem sakslasest Philip Rüpingist hobusel Clinta. Sakslasest omajagu sekundi jagu aeglasem oli Raag, kes võttis võistluselt kaasa liiga II koha punktid, sest Rüping ei osalenud võistlusel meie liiga arvestuses. Neljanda puhta sõidu tegi samuti sakslane, Thomas Brandt hobusel Kia V.

Raag säilitab enne Varssavi finaali kindlalt Kesk-Euroopa põhjaliiga liidrikoha. Parima viie etapi arvestuses vahetas ta neljanda koha 13 punkti teise koha 17 vastu ehk lisas summale neli punkti. Punktilisa oma senisele summale lisas ka A Brokiga kaheksa karistuspunktiga põhiparkuuri lõpetanud Rein Pill, kes liiga arvestuses oli kaheksas. See aga lisab Pillile, kellel seni vaid nelja etapi punktid, üheksa punkti. Pärast tänast on Raagil liidrina viite parimat etappi arvestades 83 punkti, Pillil teisena 74. Kolmas on venelane Aleksander Belekhov (64), neljas tšehh Ales Opartny (59) ning viies poolakas Michal Kazmierczak (55).

Poznańi võistluselt saavutasid meie sportlased auhinnalisi kohti veelgi. Kohe avapäeval saavutasid Pill ja Alfons Ra 135 cm kiirusparkuuris 3. koha. Sama päeva 140 cm sõidus olid Klettenberg ja Traffic kaheksandal ning Raag ja Ibelle 14. auhinnalisel kohal 78 osaleja seas. Sama päeva CSI1* suure ringi lõpetasid Klettenberg ja D.Lady 5. kohal. Laupäeval lisandus veel 140 cm Speed And Music parkuuri Pilli ja Alfons Ra 4. koht.