Urmas Raag lõpetas Varssavis GP neljandana ja kindlustas koha MK-finaalis

Varssavis jõudis grand prix sõiduga lõpule ratsutamise Kesk-Euroopa põhjaregiooni takistussõiduliiga finaal, mis oli sportlastele viimaseks võimaluseks tagada pääs aprilli keskpaigas Pariisis toimuvasse maailmakarika finaali. Eesti ratsanikest olid Poolas finaalikohta jahtimas Rein Pill ja Urmas Raag, kellest viimane tagas osalemise MK-finaalis.

Pühapäevasesse 155 cm grand prix sõitu andis end üles 31 sportlast, kelle seas oli mitmeid väga tugevaid sõitjaid. Liiga finaal koosnes kokku kolmest osavõistlusest, millest esimene peeti neljapäeval, teine reedel ja kolmas pühapäeval. Enne finaali Varssavis juhtis meie liiga edetabelit Raag ja Pill oli teisel positsioonil. Reeglite järgi kogutakse punkte finaalvõistluse kõikidelt osavõistlustelt, kusjuures GP-s saadakse topeltpunktid. Pariisi pääseb meie liigast edetabeli kolm esimest, seega oli meie ratsanikel vaja teha head sõidud, et kindlustada kohad MK-finaalis.

Esimene osavõistlus peeti kõrgusel 145 cm ja siit õnnestus punkte koguda vaid Pillil, kes A Brokiga lõpetas 12. kohal. Raagile, kes võistles samas sõidus Carlosega, punktilisa ei tulnud. Teises osavõistluses läks meie sportlastel aga palju paremini. 150 cm ümberhüpetega parkuuris tulid mõlemad meie ratsanikud auhinnalisele kohale ja lisasid oma kontole väärtuslikke punkte. Rein ja A Brok lõpetasid 7. ning Urmas ja Ibelle van de Grote Haart 9. auhinnalisel kohal. Peale teist osavõistlust hoidsid meie sportlased endiselt esimest ja teist kohta. Neil olid tihedalt kannul tšehh Ales Opatrny ja lätlane Kristaps Neretnieks. Kuid kindlasti ei tohtinud alahinnata poolakaid, kes on alati tugevad ja võivad üllatada, seda enam, et GP-st võetakse kaasa topeltpunktid.

Grand prix sõit tõotas tulla põnev. Kohe esimeste seas startinud Neretnieks hobusel Moon Ray tegi puhta sõidu ja lunastas pääsme ümberhüpetele. Raag ja Pill startisid viimases kümnes, enne neid oli ümberhüpetele pääsu kindlustanud juba 9 sportlast. Vahetult enne Urmast startinud Opatrny eksis ja oli seega GP arvestuses mängust väljas. Nüüd oli meie sportlastele oluline teha hea sõit, et tagada endale korralik punktisumma edetabelis. Urmas ja Ibelle tegid ilusa soorituse ja said edasi ümberhüpetele. Rein ja A Brok startisid neist kaks ratsanikku tagapool ja võtsid kahjuks maha kaks latti, mis andis neile lõppkokkuvõttes GP 19. koha ja ei andnud piisavalt punkte liiga esikolmikusse jõudmiseks.

Ümberhüpetele pääses kokku 11 võistluspaari, kellest lausa 7 Poolast. Esimesena startis Neretnieks, kes eksis kahel tõkkel ja lõpetas 10. kohal. Esimene puhas sooritus ümberhüpetel tuli alles viiendalt ratsanikult, mis näitas, et rada polnud lihtsate killast. Vahetult enne Raagi startinud Jarosław Skrzyczyński hobusel Chacclana tegi kiire ja puhta soorituse, minnes võistlust juhtima. Tema liidrikohta enam tagantpoolt tulijad ohustada ei suutnud. Eelviimasena startinud Urmas ja Ibelle ei eksinud ja said kirja neljanda tulemuse. Sellega kindlustas sportlane oma esikoha liiga arvestuses ja tagas kindla pääsu Pariisi. Tema järel sai liiga arvestuses teise koha Opatrny ja kolmas oli Neretnieks, kel samuti Pariisi pilet taskus.

„Kui ma siia jõudsin, siis jäi Ibelle haigeks ja arvasin, et nüüd on meil Pariisis käidud. Kuid mära näitas täna oma tõelist sisu ja tegi suurepärase soorituse, kuigi polnud oma parimas vormis,“ ütles Urmas peale võistluse lõppu. „Parkuur oli nagu ikka siin – pannakse suurelt üles ja ümberhüpped veel suuremalt, aga see mulle sobib. Püüdsin sõita täpselt nulliga, sest Rein ütles enne sõitu mulle, et kolme esimest ma nagunii ei püüa. Nii plaanisingi sõita puhtalt ja mitte väga üle pingutada. Hobune hüppas väga hästi,“ ütles sportlane. Enne Pariisi minekut plaanib Urmas veel Soomes võistelda ja siis minnakse koos Reinuga Belgiasse treenima ja võistlema, et olla finaaliks heas vormis.

Rein oma võistlusega rahule ei jäänud. „Ise tegin vigu ja sellise sõiduga pole mul MK-finaali asja ka“, oli sportlane pettunud. Tema sõnul oli põhiparkuur täiesti sõidetav ja kui tulemus oleks olnud 4 kp, oleks veel olnud võimalus finaali pääs lunastada. „Kohe esimese takistuse suutsin maha ajada, siis kihutasin ja tuli üks veel alla. Ootused olid siit võistluselt suuremad, sest nii enda enesetunne kui hobuse vorm olid head. Aga mis teha, seekord läks nii.“ Kaasmaalase üle oli tal aga hea meel. „Urmas tegi väga ilusa võistluse – tubli töö!“ kiitis Rein.

Sportlased olid Varssavis mõlemad kahe hobusega ja lisaks neile osales CSI3* tasemel ka noor takistussõitja Kaia Loviisa Kink hobusel Adorable Chabalito.