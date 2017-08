Urmas Raag juhib Kesk-Euroopa MK-liiga põhja regiooni edetabelit

Urmas Raag Foto: Külli Tedre-Gavrilov

Peagi Rootsis Euroopa meistrivõistlustel startivale Eesti takistussõitjale Urmas Raagile on tänavune hooaeg olnud küllalti edukas, mille üheks tõestuseks on ka asjaolu, et Raag juhib hetkel takistussõidu Kesk-Euroopa MK-liiga põhja regiooni edetabelit.