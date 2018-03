Totaalne veresaun: Suurbritannias toimunud ratsavõistlusel hukkus kuus hobust

Suurbritannias toimunud Cheltenham festivali ratsavõistlustel jättis oma elu koguni kuus hobust.

Suurbritannia Ratsaliit teatas festivali järel, et juhtunu võetakse täpsemalt luubi alla, kuna kuus hukkunud ratsahobust on liiast. Hukka said ratsahobused Mossback, Report To Base, Sandsend, Dresden, North Hill Harvey ja Some Plan.

Viimasena hukkus Some Plan, kes kukkus festivali viimase võistluse viimasel takistusel. Sama jooks sai saatuslikuks ka Dresdeni ja North Hill Harvey jaoks.

“Kahjuks sai Some Plan päeva seitsmendas võistluses raskelt viga,“ avaldati võistluste korraldajate poolt ning lisati, et hobune tuli kahjuks seetõttu magama panna.

Korraldajad avaldasid veel, et Sandsendile tuli teha eutanaasia, kuna viimane murdis jala. Mossbackile sai saatuslikuks õlavigastus. Report To Base sai kukkumise tagajärjel surmavaid vigastusi.

Võistluste korraldajad on saanud selliste sündmuste tagajärjel kõvasti kriitikat ning juhtunut on nimetatut üheks suuremaks veresaunaks ratsaspordi ajaloos.