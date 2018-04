Tallinn International Horse Show sai suurte kogemustega peakorraldaja

Eesti Ratsaspordi Liidu juhatus valis välja Tallinn International Horse Show’ uue peaprodutsendi, kelleks osutus Caspar Lootsmann.

Lootsmanni kandidatuuri kasuks räägib tema pikk suurte ja väga erinevate ürituste korraldamise kogemus. Lootsmann on olnud tegev selliste tuntud festivalide nagu PÖFF’i, TARTUFF’i, Valgus kõnnib Kadriorus, Tallinna lillefestival ja paljude erinevate muusikaürituste juures, teatas Eesti Ratsaspordi Liit.

Senised Saku Suurhalli võistluse korraldajad, Siim Nõmmoja ja Riina Pill, toetavad ürituse korraldamisel uut peaprodutsenti.

“Tallinn International Horse Show on kindlasti Eesti ja lähiriikide ratsamaastikul tähtis ja oluline sündmus. Au on olla osaline sellise mastaabiga ettevõtmises ja selle suurepärases meeskonnas,” ütles Lootsmann. “Anname meeskonnaga endast parima, et sündmus hoogsalt areneks, edendades ratsakultuuri nii Eestis kui ka laiemalt. Meie sooviks on, et kohalikul spordipublikul oleks tulevikus rohkem võimalusi kaasa elada nauditavatele ja ka suurema kaaluga ratsavõistlustele,” lisas ta.

Uue peakorraldaja esimene tutvus ratsaspordi suurvõistlusega toimus Pariisi MK-finaali ajal. Hetkel käib töö 5-7. oktoobril aset leidva Tallinna Horse Show korraldamiseks.