Foto on illustreeriv

Foto on illustreeriv Foto: Priit Simson

Läänemerel möllanud tormi tagajärjel hukkusid kaks kallist hobust, kes reisisid Tallinki Silja Symphonyl Soomest Rootsi, kirjutab Iltalehti.

Hobused said surma pärast seda, kui neid vedanud auto uks oli tormi tagajärjel kinni läinud. Tallink Silja andmeil jõudis laevafirmani üksnes info "halvas seisus" hobustest.

Üks hukkunud hobustest oli Soomes sündinud Pine Crown Girl, kes võitis 2016. aastal järjest neli starti ning teenis umbes 14 000 eurot auhinnaraha. Suomen Ravitalli Oy esindaja sõnul oleks märal olnud ees edukas võistluskarjäär. "See on suur kaotus: ta oli nii hinnatud võistlushobune ning oleks seejärel olnud väärtuslik aretusloom. Tema hind oli vähemalt 200 000 eurot."

Teine hukkunud hobune oli pooleldi Rootsi päritolu, keda transporditi koos Pine Crown Girliga Rootsi. Tema väärtuseks hinnatakse samuti mitusada tuhat eurot.

"Olime rentinud transpordi Rootsi hobuse omanikuga kahasse. Loomade surma täpset põhjust veel ei teata," ütles Iltalehtile Soome Ravitalli Oy esindaja, kelle sõnul on traagilises sündmuses süüdi Tallink Silja.

Tallink Silja kommunikatsioonijuht Marika Nöjdi sõnul said nad hobuste vedajalt teada, et loomad olid halvas seisus. "Kurb, et nii juhtus. Meil polnud kogu reisi jooksul mingit infot hobustest."

Hommikuks oli teave kehvas seisundis hobustest jõudnud laeva töötajateni. "Hommikul rääkis hobuseid vedanud inimene, et tema käes on halvas seisus hobused. Loomulikult pole meie laevapersonali seas loomaarste. Andsime talle loomaarsti kontaktandmed, see oli ainus, mida suutsime teha."

Suomen Ravitalli Oy teatel vastutas hobuste transpordi eest treener Jori Turja, kelle hobune Varenne võitis aastal 2001 ja 2002 Euroopa hinnatud traavivõistlused Prix d'Amérique, Elitloppet ja Lotteria.

Turja selgitas juhtunut hoopis teisiti. "Kui autojuht jõudis 20 minutit enne laeva sadamasse jõudmist hobuste haagise juurde, siis oli uks, mille kaudu loomad said hingata, kas suletud või kinni läinud. Kell pool neli öösel oli uks veel lahti."

"Tuulutusaknad olid lahti, ent ma ei tea, kas kõva tormiga sellest piisas. Tõenäoliselt ei oldud seal kell pool neli hobuseid kontrollimas käidud. Poole nelja ja maabumise vahel (kell 9.30 Rootsi aja järgi) olid hobused surnud," rääkis Turja.

Tallink Silja kommunikatsioonijuhi sõnul on veel vara öelda, kas laevafirma on antud juhtumis vastutav.