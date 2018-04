Takistussõidu MK-finaali esimese osavõistluse parim eestlane oli Raag

Sõidujärgsel pressikonverentsil rääkis Madden, et just esimene osavõistlus oli tema põhiliseks hirmuks, kuna tema hobune on küll kiire, kuid ettevaatlik. Sportlase rõõm oli aga arusaadav, sest võistlus õnnestus suisa võita ning sellega pinged maha võtta. Järgmistel päevadel loodab Madden oli veelgi kindlam.

Täna teisena lõpetanud Daniel Deusser mainis, et rajaga tutvudes tundus see talle väga raske, kuid sõitma hakates laabus kõik suurepäraselt.

Homme on kavas teine kvalifikatsioon, mille algus jällegi Eesti aja järgi kell 21.30.