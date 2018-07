Suve kuumimal päeval selgusid Perilas koolisõidu Eesti meistrid

Võitja sõnas, et seekordne võit ei tulnud seekord üldse kergelt. „Sellise kuuma ilmaga on väga raske, aga õnneks andis minu tubli mära täna endast jälle kõik,“ ütles Dina.

Juuniorid esitasid II osavõistlusel samuti muusikalise vabakava. Sõidu arvestuses tuli esikohale Rose Marie Skjoldby (Tondi RSK) hobusel Rosinante tulemusega 71,542%, teise koha sai Helena Kaal (Tondi RSK, treener Alla Gladõševa) hobusel Cassander tulemusega 70,167% ja kolmanda koha Carinee Ainola (Niitvälja RSK, treener Merle Männik) hobusel Freya tulemusega 69,125%.

Helena ja Rose duellis jäi seekord peale Helena, kes võitis Cassanderiga meistritiitli ja kogus 138,854 p. Hõbemedal kuulub Skjoldbyle Rosinantel, kelle tulemuseks 138,542 p ja pronksmedali sai kaela Ainola Freyal tulemusega 134,327 p.

„Kuigi meil muusikaga tulid sisse väikesed tehnilised apsud, läks meil siiski hästi ja jäin hobusega väga rahule. Oleme Cassanderiga hetkel mõlemad heas vormis ja kõik tuli plaanitult välja,“ rääkis Helena.

Päeva lõpetasid harrastajad. Siin oli jällegi sarnaselt I osavõistlusele parim paar Agnes Raudam – Rockefeller (Saaremaa RSK), kes skoorisid 68,590% ja võitsid meistrivõistluste kulla tulemusega 139,167 punkti. Sõidu arvestuses olid teisel kohal Erle Raudam (Tartu Kalevi RK) hobusel Knudsmark's Rubin, saades tulemuseks 67,179%. Kokkuvõttes andis see neile ka hõbemedali 135,448 punktiga. Pronksmedali võitsid Kati-Helen Peegel (RSK Simon) ja Pepperone tulemusega 135,064 p. Kolmanda koha sõidus saavutasid Marit Poltimäe (Tondi RSK) ja Parsifal tulemusega 65,962%.

„Rockefeller on hästi südamlik ja püüdlik hobune ning mul on tohtult toetav ja hea tiim ümber, nii et temaga võistlemine on minu jaoks olnud suur rõõm,“ ütles Agnes.