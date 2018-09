Soome võistluse GP parim eestlane oli Paul Argus

Parkuuri esimeses pooles startinud eestlastest ei suutnud keegi puhast sooritust teha ja kõik lootused olid teises pooles startival Pillil, Kivisildil, Klettenbergil, Kenderil ja Argusel. Neist kaks viimast osalesid võistlusel kahe hobusega. Esimese vooru puhas sõit oleks taganud kindla edasipääsu teise vooru, sest sinna said 25% osalejaist.10 parima sekka suutsid end sõita lõpuks Paul Argus ja Caesar ning Kullo Kender ja Artas, kes lõpetasid esimese vooru 4 karistuspunktiga. Edasipääsemisele oli lähedal ka Rein Pill hobusel Alfons Ra, kes tegi ilusa sõidu kuni viimase takistuseni, mis maha pudenes, kuid nende aeg ei olnud piisavalt kiire ja paari lõplikuks kohaks jäi sellel võistlusel 12. auhinnaline koht. Ka Kullo edasipääs oli kuni viimase ratsanikuni lahtine, kuid tal läks õnneks, sest viimasena startinud soomlane oli aeglasem.

Teise vooru võeti kaasa esimese vooru karistuspunktid, mis liideti teise vooru omadele. Lisaks luges lõppjärjestuses II vooru aeg. Seal startis esimesena Kender Artasel, kes tegi puhta sõidu, mis andis neile kokkuvõttes 7. koha. Argus ja Caesar tegid samuti puhta sõidu ja korralik aeg andis neile lõpuks 4.koha. GP sõidu võitis soomlanna Emma Tallberg hobusel Dobbelt Quidam, kes sõitsid ainsana mõlemad voorud vigadeta.

Paul ütles oma sõidu kommentaariks, et Caesar oli täna väga hea. "Caesar näitas selles sõidus, milleks ta tegelikult võimeline on. Temas on rohkemat kui välja paistab. Terve võistluse ajal oli ta stabiilne ja heas vormis." Eelolevat Tallinn International Horse Showd ootab ratsanik põnevusega. "Tunnistan ausalt, et horse showl mul tavaliselt hästi pole läinud. Ei teagi miks. Mulle väga meeldib see võistlus ja seal võistelda, kuid lihtsalt pole õnne olnud. Ootan huviga seekordset võistlust, eks paista, mis juhtuma hakkab."

Ka võistluse eelnevatelt päevadel korjasid meie ratsanikud mitmeid auhinnalisi kohti ja kaks võitu. Neljapäevase 140 cm parkuuri võitsid ülekaalukalt Kullo Kender ja Artas. Teine võit tuli reedel 135 cm sõidus Gunnar Klettenbergile hobusel B Captain Norman.