Selgus põhjus, miks on Eestis Dubai kroonprints

Rahvusvahelisel kestvusratsutamise võistlusel Padise Endurande Festivalil antakse stardipauk 31. mai varahommikul. Võistlust on seekord väisamas ka Dubai kroonprints šeik Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, kellel oli plaan ka ise sportlasena võistlusel osaleda.

Padisel toimuva võistluse jaoks on korraldaja ehitanud suurele rohuplatsile Euroopa tasemel võistlusväljaku. Homsel võistlusel osalevad ratsanikud 80 km, 120 km ja 160 km distantsil kokku 9 riigist, kõige suurem arv võistleid on Araabia Ühendemiraatidest, kelle seas on ka mitu šeiki Dubaist.

Võistluse start antakse kell 7 hommikul. Päeva jooksul läbivad ratsanikud pauside mitu ringi ja eeldatav finiš on kell 19 õhtul.

Kestvusratsutamine ehk ratsarännak on hobuse kiirus- ja vastupidavusvõistlus, mis paneb proovile ratsaniku maastikul ratsutamise oskused. Ratsaniku oskus hobust õigesti käsitleda mõjutab hobust ning võimaldab edukalt läbida erinevaid teekondi, mille pikkuseks on vastavalt raskusastmele 30 – 160 km.

Võistlusel antakse ühisstart ja teekond on märgitud. Teel ei ole takistusi, kuid maastik vaheldub.

Võistluste ajal tuleb eriti hästi hobuse eest hoolitseda ja see on väga tähtis osa kogu võistlusest.

Dubai kroonprints on tegelenud kestvusratsutamisega väga kõrgel tasemel ja on tulnud muuhulgas sellel alal Euroopa ja maailma meistriks.