Ruilas tehti takistussõidu Eesti meistrivõistluste avastardid

Esimese osavõistluse võitis Kullo Kender (RK Ruila Tall) hobusel Artas.

Kullole on see esimene kord osaleda Eestis seenioride meistrivõistlustel. „Mul oli täna raske stardipositisoon, kui pidin minema teisena hüppama. Tagantpoolt tulijatel oli igal juhul eelis, aga ma ei saanud võtta ka liigseid riske. Ma pidin tegema kiire aja ja samas sõitma puhtalt, mis ka õnnestus. Homme läheb raskeks, sest nii Reinul kui Hannol on kiired hobused. Hetkel on mu hobused heas vormis ja lähen starti hea tundega,“ sõnas võitja.

Teise tulemusega lõpetasid Rein Pill (RK Ruila Tall) ja Alfons Ra ning kolmandana Paul Argus (Tondi RSK) ja Caesar. Kahjuks valis Paul EMV arvestuses osalemiseks Renessini, kellega täna saadi tulemuseks 8 kp. Samamoodi „vale“ valiku tegi neljandana lõpetanud Tiit Kivisild (RK Ruila Tall), kes valis EMV arvestusse Henrietta, kellega koguti 8 kp ja oma teise ratsu Don Kidega oldi neljandal auhinnalisel kohal. Viiendana lõpetasid Hanno Ellermann (ESHKS) ja Freedom.

Hommikul asusid esimesena starti poniratsanikud. Mõõtu võeti 95/105 cm handicap süsteemiga parkuuris. Puhta sõidu ja parima aja tegi Saskia Maripuu (RK Ruila Tall, treener Jessica Raide) ponil Deal Or No Deal võites seeläbi esimese osavõistluse.