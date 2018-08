Rein Pill tuli teist aastat järjest takistussõidu Eesti meistriks

Pronksmedal kuulub tänavu Paul Argusele (Tondi RSK) hobusel Renessin. Paulil läks sõidu arvestuses paremini hoopis tema teise hobuse Caesariga, kellega jõuti kolmandale auhinnalisele kohale. Mis sai hobuse valikul oluliseks? „Renessin on hooaja jooksul näidanud stabiilsemat vormi ja kui peab aja peale sõitma, siis ta on veidi Caesarist kiirem. Aga tundub, et seekord oleks pidanud vist Caesari valima,“ nentis sportlane. „Pean oma lõppkohaga kindlasti rahul olema, sest eile läks sõit natuke aia taha. Täna oli kellegi ebaõnn minu õnn ja nii see pronks tuli.“ Pauli sõnul oli rada võrreldes eelmise aastaga natuke tehnilisem ja kõrgem ning oli pusimist, et teha hea sõit.

Nii U25 ja juuniorite klassis võitis kulla Berit Lehtsaar (Viljandimaa RSK) vastavalt hobustel Solei Solei ja So Easy. Lasteklassis tuli Eesti meistriks Mia Katriin Sepp (RK Ruila Tall) hobusel Bersinaa ja poniratsanike klassis sai kulla Eleanora Aunap (Tartumaa RSK) ponil Balestra. Harrastajate meistriks tuli Riinu Rahuoja (Hiiumaa RSK) hobusel Baron Abruka.