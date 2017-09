Rein Pill tuli lauluväljakul toimunud MK-etapil teiseks, võit läks Venemaale

Pühapäeval Tallinna lauluväljakul peetud takistussõidu maailmakarikaetapi võitis venelane Aleksandr Belehhov hobusel Bivaldi. Parim eestlane oli Rein Pill.

Võistluse viimane ala kujunes oodatult väga põnevaks. Heas vormis Eesti paaridele pakkusid konkurentsi tippsõitjad Venemaalt, Lätist, Leedust, Rumeeniast, Portugalist ja Valgevenest.

Kõigepealt seisis 31-l võistluspaaril ees väljakutse läbida puhtalt kuni 160 cm kõrgune põhiparkuur. Suurimaks komistuskiviks osutus just kitsaste vahedega kolmene süsteem, mida oli eriti suurematel hobustel raske hüpata. Nii juhtuski, et ümberhüpetele pääsesid edasi vaid neli ratsanikku, nende seas esimesena startinud Belehhov, Pill hobusel A Brok, Gunnar Klettenberg hobusel Traffic ja Urmas Raag hobusel Carlos.

Ka ümberhüpetel startis esimesena Belehhov ja tegi puhta sõidu. Pill ja A Brok rõõmustasid publikut samuti puhta, kuid mitte piisavalt kiire sõiduga ning teenisid ühe karistuspunkti ületatud normiaja eest. Ka Klettenberg ja Traffic lõpetasid karistuspunktidega, saades neid kokku kaheksa. Kõik lootused olid nüüd viimasena startinud Raagil ja Carlosel. Kahjuks pudenes neilgi latt ja nii läks võit ning väärtuslikud MK-etapi võidupunktid Venemaa esindajale. Pill oli teine ja Raag Carlosega kolmas. Kolmanda koha punktid sai siiski Klettenberg, kuna Raag osales punktiarvestuses Ibelle van de Grote Haartiga, kellega sai sportlane viienda koha, olles kiireim nelja karistuspunktiga sõitja.

Rein Pilli kommentaar: „Ega ma tegelikult kurta saa, mõlemad sõidud tegime nulliga. Täna ei saanud me lihtsalt kuidagi sihikut paika ja sõita oli raske. Igat tõket võtsime justkui eraldi ja ei saanud sujuvat hoogu sisse ning seda head tunnet kätte. Ümberhüpetes läks kogu aur sellele, et tõketest puhtalt üle saada, mistõttu ei saanud enam kurve korralikult võtta ning hoogu üles. Pean teisi kutte tänama, et nad maha ajasid ja ma teise koha sain."

MK-etapile eelnesid ka teised võistlusklassid, kus U25 135 cm puhtus-kiirus parkuuris võidutses Berit Lehtsaar hobusel Solei Solei. Noorte hobuste sõidus oli edukaim leedukas Nerijus Sipaila hobusel Chenet ja avatud klassi 135 cm parkuuri võitis leedukas Andrius Petrovas hobusel Clarity.