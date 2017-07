Rein Pill sai Lätis magusa GP võidu, MK-etapi võidupunktid läksid Urmas Raagile

Kleisti ratsakeskuses Riias kulmineerusid pühapäeva õhtupoolikul CSI2*-W taseme takistussõiduvõistlused Grand Prix’ga, mis oli ühtlasi ka Kesk-Euroopa liiga maailmakarika etapp. Eestile tõi sealt võidu Rein Pill hobusel Alfons Ra, maailmakarika võidupunktid läksid aga teise koha saavutanud Urmas Raagile.

Pill osales 140-160 cm GP sõidus kahe hobusega: A Broki ja Alfons Ra’ga, kellest MK-arvestuses võistles sportlane esimesega. Kuigi Alfons Ra on näidanud sellel hooajal üpris head minekut, siis oli tänane võit kõrges konkurentsis sportlasele endale ülimeeldiv üllatus. Oli ju see ratsu kõige esimene Grand Prix ja kohe tuli võit.

Põhiparkuurist pääsesid ümberhüpetele puhaste paberitega 25 võistluspaari seast Urmas Raag kahe hobusega, Ibelle van de Grote Haarti ja Carlosega, Venemaa sportlane Alexandr Belekhov hobusel Chapter ja Rein Pill Alfons Ra’ga. Esimesena startis Raag Ibellega ning tegi kiire ja puhta sõidu. Järgmisena oli sportlane areenil Carlosega, kuid siin ei suudetud vigu vältida ja kokkuvõttes saadi kirja kõrge neljas koht. Kolmandana startis Belekhov, kes sõitis samuti puhtalt, kuid jäi kiiruses alla Raagile. Viimasena võistlema asunud Pill ei eksinud kordagi ja suutis ka tempot hoida, tulemuseks esikoht. Viies oli lätlane Kristaps Neretnieks hobusel For Fan 4 karistuspunktiga põhiparkuurist ja kuues Pill hobusel A Brok, kes said samuti kirja ühe vea. Auhinnalise 12. koha sekka jõudis ka teisi eestlasi, Tiit Kivisild ja Donna Paola lõpetasid 10ndal ja Gunnar Klettenberg ning Traffic 12ndal kohal.

Kui GP ümberhüpete viimane takistus oli ületatud, siis oli Reinul nägu naerul ja tundus, et ta nagu ise ka ei uskunud veel hästi võitu. „Vaatasin, et Urmas tegi väga kiire sõidu ja mõtlesin, et raskeks läheb. Aga näe, õnnestus!“ rõõmustas Rein. Tema sõnul oligi just see võistluspaar kõige suuremaks konkurendiks, sest Urmas on tänavu hoos ja mõlemad tema hobused heas vormis. „Rada oli igati sõidetav – ei olnud väga raske, ega väga kerge, kuigi ühe veaga lõpetajaid oli palju,“ sõnas sportlane. A Brokiga saadigi põhiparkuurist kirja üks viga, mis ei lubanud neil ümberhüppeid sooritama minna. „A Brokiga ei saanud ma alguses hästi käima ja sellele takistusele ei õnnestunud õigesti peale sõita, nii see viga tuligi.“

Alfons Ra’ga, kes on muide Eestis Rebala tallis aretatud ja kasvatatud, on koostööd tehtud alates 2015. aastast. Ilusaid üllatusi on see ratsu Reinule pakkunud ennegi. Näiteks mullu Tallinn International Horse Show’l ületas hobune kuue takistusega sõidus 180 cm kõrguse takistuse lausa lenneldes. Rein ei suutnud seda siis isegi uskuda, et hobusel selline võim sees oli.

Riia võistlusel oli kindlasti suureks staariks kohalik ratsutaja Kristaps Neretnieks, kes noppis eelnevatel päevadel erinevatest võistlusklassidest mitmeid võite. Eestlastel õnnestus võtta üks kaksikvõit, kui laupäevases 130 cm jokkeriga sõidus tulid esikohale Paul Argus ja Bücaro HP ja Margareth Eikner Madžilil olid teised.