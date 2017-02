Pühapäeval peeti Varssavis Kesk-Euroopa takistussõidu liiga finaali otsustav sõit, mille võitis poolakas Marek Lewicki hobusega Abigej. Rein Pill tagas endale viimase sõiduga liiga arvestuses kolmanda koha ja võimaluse võistelda USA-s MK-finaalis.

Rein Pill ja A Brok olid sõidus juba kolmandad startijad, mistõttu liiga lõppjärjestust tuli oodata kaua ja seda eriti seetõttu, et meie paar lõpetas kaheksa karistuspunktiga, jättes oma saatuse lähimate konkurentide hooleks. Rada oli sakslasest rajameistri Marco Hesse poolt ehitatud piisavalt keeruline ja seetõttu tuli vaid kaks puhast sooritust, kus ümberhüpetel võitis Marek Lewicki hobusega Abigej sakslast Harm Lahdet hobusega Larry 210. Just Lewicki lõpu eel sooritatud null andis lõpliku selguse sellele, et Pill pääseb kolme parima hulka, sest sõidu käigus tema suurimaks ohustajaks tõusnud poolakas Jaroslaw Skrzyczynski maksimaalseks võimalikuks punktisaagiks jäid sellel hetkel teise koha 34 punkti, mille ta lõpuks koguski.

Pilli lähimad konkurendid ebaõnnestusid. Maria Bibikova, kellest Pill oli kahe punkti kaugusel, lõpetas 14 karistuspunktiga ja liiga punktiarvestusse lisa ei korjanud. Andis Varna, kes jäi Reinust maha viis punkti, katkestas. Ohtlikuks tõusis aga eelduslikult Skrzyczynski, kes hobusega Chacclana lõpetas ühe karistuspunktiga situatsioonis, kus nulle ei olnud. Tema lõplikuks punktisummaks jäi 74.

Liiga arvestuses võitis poolakas Dawid Kubiak, kes oli hobusega Bagazza M ühe karistuspunkti juures viies, saavutades punktide kogusummaks 117. Ungarlane Gabor Szabo jr. lõpetas finaalsõidu nelja karistuspunktiga 8. kohal ning korjas liiga punktisummaks 99. Pill kogus punkte 81.

Pill oli auhinnatseremooniat oodates tulemuse üle õnnelik ja mainis, et tegelikult toimis A Brok kogu võistluse vältel hästi. Rada tundus kogenud takistussõitjale pisut kummaline. „Raja algusesse olid pandud mitmed lattaiad nagu eelhüpped ja siis peale pikka vahemaad tuli ühtäkki väga kõrge lattaed, mis meil ka maha tuli. Hobune hüppas muidu hästi," lausus ta.

Raja omapärasust näitab kindlasti ka lõpptulemus, sest puhtaid sooritusi oli vaid kaks. Kas Pill ka Ameerika Ühendriikides toimuvasse finaali sõidab, ei osanud ta koheselt öelda. „Selle üle peab veel kodus järgi mõtlema. Aga Ameerikas ei ole ma veel käinud küll,“ muigas Pill.

Pill saavutas häid tulemusi ka oma teise kaasas olnud hobusega Alfons Ra, kellega laupäevases 130 cm parkuuris oldi neljandal, pühapäeval kolmandal kohal. Gunnar Klettenberg oli hobusel Quote laupäeval kõrgusel 140 cm auhinnalisel seitsmendal kohal.